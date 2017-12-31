Собянин заявил, что праздники должны стать ближе к людям

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал, что раньше «огромные темные полупустые парки, пустые неуютные площади и улицы в новогоднюю ночь выглядели странно».



«Московский Новый год — особенный. Близость к Кремлю, на фоне которого произносит поздравления Президент России. Салют в небе столицы. В эти волнующие минуты на Москву смотрит вся страна. И казалось, всего этого для москвичей более чем достаточно. Но честно говоря, с первых дней работы в Москве мне так не казалось. Наоборот», - сообщил мэр.



«Первое, что я попытался сделать, — разбудить парки. Многие директора парков встретили мою идею с большим недовольством. Похоже, это нарушило их новогодние планы поехать в Альпы или на Сейшелы. Пришлось их поменять. Не Сейшелы, а директоров» - написал Собянин.



«Вначале были самые простецкие мероприятия, самое примитивное освещение, самые простые горки и катки. Но потепление климата — и про Москву тоже. Зачастую катки даже в новогодние праздники не работали. Поэтому в Парке Горького мы сделали каток с искусственным льдом. Напора желающих он не выдерживал», - рассказал мэр Москвы.



По его словам, управляющая компания сбежала в первые же новогодние дни: «Наплыв посетителей был такой, что люди просто не выдержали. Тогда мы создали катки в большинстве парков и в каждом районе Москвы».



Он также подчеркнул, что московские улицы были просто не приспособлены ни к каким праздникам, кроме первомайских колонн - «тротуары и площади были забиты машинами, ларьками, завешаны рекламой и проводами».



«Мне было очень обидно, что москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу, а мы ничего им не могли предложить взамен и, словно бедные родственники, завидовали европейской сказке», - подчеркнул Собянин.



«Год от года новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» набирал обороты. Появлялись новые площадки. Над ними работали художники, дизайнеры, строители, электрики, монтажники, рестораторы, продавцы, артисты, аниматоры, волонтеры. Участниками фестиваля стали десятки российских и зарубежных городов», - заметил мэр Москвы.



«Новогодние праздники в Москве стали одним из самых модных туристических направлений в мире. Ежегодно рождественский фестиваль посещают более десяти миллионов москвичей и гостей города», - подчеркнул Собянин.



Он отметил, что задача на будущее — в каждом округе создать полноценную площадку для городских праздников, по уровню не хуже центральных. «Не все москвичи посещают центр. Поэтому праздники должны стать ближе к людям в прямом смысле этого слова», - подчеркнул мэр Москвы.