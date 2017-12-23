Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook с 23 декабря недоступны

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook с 23 декабря недоступны. На популярных страницах главы Чечни соцсети показывают сообщение: «К сожалению, данная страница недоступна».



О причинах недоступности страниц Р.Кадырова в соцсетях и в СМИ пока не сообщается.



Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку своих профилей в социальных сетях Instagram и Facebook, воспользовавшись своим каналом в Telegram.

«В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал»,- сообщил Кадыров.



Блокировка аккаунта Кадырова вызвала возмущение политиков Чечни.



Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал подлой кибератакой блокировку официальных страниц Главы ЧР в соцсетях Instagram и Facebook.



Председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России Магомед Даудов сообщил о том, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Парламента ЧР.



Ряд пользователей полагают, что блокировка может быть связана с введением 20 декабря американскими властями санкций в отношении чеченского лидера - Кадыров был включён в санкционный «список Магнитского».



Между тем накануне Р. Кадыров на своей странице в Instagram отметил, что весь мир осуждает инициативу США по Иерусалиму и прокомментировал решение Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

«Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима», - написал накануне Кадыров.