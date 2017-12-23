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В блогосфере     23.12.2017 16:43

Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook с 23 декабря недоступны

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Теги:  Кадыров  Instagram  Facebook  блокировка 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Аккаунты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook с 23 декабря недоступны. На популярных страницах главы Чечни соцсети показывают сообщение: «К сожалению, данная страница недоступна».

О причинах недоступности страниц Р.Кадырова в соцсетях и в СМИ пока не сообщается.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку своих профилей в социальных сетях Instagram и Facebook, воспользовавшись своим каналом в Telegram.
«В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал»,- сообщил Кадыров.

Блокировка аккаунта Кадырова вызвала возмущение политиков Чечни.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал подлой кибератакой блокировку официальных страниц Главы ЧР в соцсетях Instagram и Facebook.

Председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России Магомед Даудов сообщил о том, что закрывает свой аккаунт в Инстаграм до тех пор, пока не разблокируют страницу Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба Парламента ЧР.

Ряд пользователей полагают, что блокировка может быть связана с введением 20 декабря американскими властями санкций в отношении чеченского лидера - Кадыров был включён в санкционный «список Магнитского».

Между тем накануне Р. Кадыров на своей странице в Instagram отметил, что весь мир осуждает инициативу США по Иерусалиму и прокомментировал решение Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.
«Результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима», - написал накануне Кадыров.

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Теги: 
Кадыров  Instagram  Facebook  блокировка 

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