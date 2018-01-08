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В блогосфере     08.01.2018 15:17

Телеграм – «Самый успешный проект российских спецслужб» (Артемий Лебедев)

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Теги:  Телеграм  Артемий Лебедев  ФСБ  мнение 

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/ Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев полагает, что Телеграм – «Самый успешный проект российских спецслужб». Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal

«Я хотел бы пожать руку российским спецслужбам за то, что им наконец удалось создать настоящий, международный, непозорный, назашкварный, работающий продукт, который с ними не ассоциируется. У меня нет никаких сомнений, что <…> ВСЁ в Телеграме полностью мониторится кем надо. И я испытываю гордость за это достижение», - написал А.Лебедев.

По мнению Лебедева «образ великомученника основателю Телеграма» создан намеренно «и все думают, что его преследует ФСБ».
Автор отмечает, что растущая популярность Телеграм в России «происходит под соусом обещания «это никто и никогда не сможет прочитать».

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Теги: 
Телеграм  Артемий Лебедев  ФСБ  мнение 

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