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В мире     10.10.2023 10:45

11 граждан США были убиты в ходе нынешнего конфликта между движением ХАМАС и Израилем

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Теги:  Израиль  Газа  нападение  война  граждане  россияне  США  безопасность 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, что 11 граждан страны были убиты в ходе нынешнего конфликта между движением ХАМАС и Израилем, сообщает Синьхуа.

Ранее Совет национальной безопасности заявил о девяти погибших американцах.

Дж. Байден также отметил, что правительство США считает, что американцы могут быть и среди заложников ХАМАС. Он сказал, что администрация «делится разведданными и руководит экспертами из всех структур правительства соединений США с коллегами из Израиля по вопросам освобождения заложников».

США полны решимости обеспечить Израилю «всем наряд для защиты себя и своего народа», - заявил глава Белого дома.

Накануне посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что Россия готова предпринять радикальные меры по вывозу граждан России из Израиля, если того потребует ситуация.

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Теги: 
Израиль  Газа  нападение  война  граждане  россияне  США  безопасность 

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