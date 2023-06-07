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В мире     08.06.2023 11:20

11 пакет санкций против России пока не удалось согласовать послам ЕС Politico

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Теги:  Россия  СВО  санкции  Евросоюз 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Послам Евросоюза на закрытых переговорах не удалось договориться о проекте 11 пакета санкций против России. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

Евросоюз приступил к финальному обсуждению 11-го пакета антироссийских санкций, который предполагалось согласовать до конца июня. В среду состоялось заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Там был представлен смягченный вариант пакета, который должен был устроить Венгрию и Грецию, но к компромиссу прийти не удалось.

В то же время, по сообщениям СМИ, Евросоюз закрепил механизм введения санкций против родственников политиков и чиновников из РФ. Согласно документу, ограничения теперь могут вводиться не только против физлиц, но и против их близких родственников. В соответствии с новой формулировкой, под санкции могут попасть «влиятельные женщины и мужчины-предприниматели, ведущие деятельность в РФ, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду».

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Теги: 
Россия  СВО  санкции  Евросоюз 

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