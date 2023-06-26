170 млрд евро международной помощи с начала конфликта (СВО) с РФ получила Украина - Синьхуа

30 июня — Mossovetinfo.ru —С начала конфликта с РФ Украина получила почти 170 млрд евро международной помощи, сообщает Синьхуа.



Заявление о размере помощи сделало в четверг Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ссылаясь на обновленное исследование Кильского института мировой экономики, - сообщает Синьхуа.



Сумма помощи Украине с 24 февраля 2022 год, начала специальной военной операции (СВО), включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь от иностранных государств и международных финансовых организаций.



Основной размер поддержки Украину в конфликте оказывают США.



Между тем 30 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева и также сказал, что его бесят слова о медленном контрнаступлении Украины.