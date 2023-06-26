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В мире     30.06.2023 14:59

170 млрд евро международной помощи с начала конфликта (СВО) с РФ получила Украина - Синьхуа

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Теги:  СВО  Украина  Россия  международная помощь  США  Залужный 

30 июня — Mossovetinfo.ru —С начала конфликта с РФ Украина получила почти 170 млрд евро международной помощи, сообщает Синьхуа.

Заявление о размере помощи сделало в четверг Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ссылаясь на обновленное исследование Кильского института мировой экономики, - сообщает Синьхуа.

Сумма помощи Украине с 24 февраля 2022 год, начала специальной военной операции (СВО), включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь от иностранных государств и международных финансовых организаций.

Основной размер поддержки Украину в конфликте оказывают США.

Между тем 30 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева и также сказал, что его бесят слова о медленном контрнаступлении Украины.

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Теги: 
СВО  Украина  Россия  международная помощь  США  Залужный 

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