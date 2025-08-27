Другие материалы
В мире
31.08.2025, 10:16
31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием Путина
31 августа — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин прилетел в Тяньцзинь, где начинается программа четырехдн...
В мире
30.08.2025, 09:05
Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства
30 августа — Mossovetinfo.ru — В преддверии официального визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью инфо...
В мире
27.08.2025, 10:48
США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти
27 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп ввёл 50-процентную пошлину на индийские товары, чтобы наказать...