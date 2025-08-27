 
Актуальные темы: переговоры
В мире     31.08.2025 10:16

31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием Путина

Теги:  Путин  Китай  КНР  Си Цзиньпин  приглашение  визит  ШОС 

31 августа — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин прилетел в Тяньцзинь, где начинается программа четырехдневного визита российского лидера в Китай. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города - Тяньцзинь и Пекин. В аэропорту Путина встречал почетный караул, официальные лица.

31 августа в китайском Тяньцзине начинает работу саммит ШОС с участием президента России Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств. По словам помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, это будет самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

В ходе форума запланировано подписание Тяньцзиньской декларации. Лидерам стран-участниц также предстоит утвердить Стратегию развития ШОС до 2035 года, где будут изложены ключевые цели сотрудничества. Кроме того, ожидаются заявления по случаю 80-летия ООН и победы в мировой антифашистской войне.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет потенциал для формирования справедливого многополярного миропорядка с равноправной системой глобального управления. Об этом говорится в комментарии агентства Синьхуа в преддверии крупнейшего саммита ШОС в Тяньцзине.

3 сентября в Китае пройдет парад в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

x

Карта места

