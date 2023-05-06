6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой

6 мая. Mossovetinfo.ru - 6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой на крупнейшем церемониальном мероприятии Великобритании насчитывающем тысячу лет.



Предыдущая церемония коронация главы Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества происходила 70 лет назад, когда короновалась Елизавета II (1926-2022).



Нынешняя церемония пройдёт в том же месте, где в 1953 году состоялась коронация Елизаветы II. Тогда, 70 лет назад, среди гостей был и трехлетний принц Чарльз. Нынешняя церемония будет 40-й, которая состоится в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.



Церемония коронации, на которой будут присутствовать более двух тысяч гостей, имеет важное символическое и религиозное значение, закрепляет роль монарха в качестве главы Церкви Англии, позволяет сохранять обычай, которому уже больше тысячи лет.



В ходе коронации Карлу III предстоит сменить несколько нарядов и сесть на несколько тронов, включая церемониальный деревянный трон короля Эдуарда, имеющий специальную выемку, в которую помещается Скунский камень - символ королей Шотландии и национальная реликвия ее жителей.



В прямом эфире можно будет увидеть все детали церемонии, кроме единственного таинства - помазания Карла III на царство освященным елеем.



Сообщается, что некоторые из приглашенных отказались от участия в церемонии, в том числе президент США Джо Байден, королева Дании Маргрете II, а также жена принца Гарри Меган Маркл.



Коронация — это формальная процедура вступления монарха во власть. Карл III уже стал королем и обрел все права монарха — это произошло 10 сентября, сразу же после смерти его матери.



Как заявил Букингемский дворец, историческое событие будет модернизировано, чтобы отразить современную роль монархии, но при этом сохранит «давние традиции и зрелищность», которые наблюдались на коронации королевы Елизаветы в 1953 году.



Маршрут процессии будет почти в четыре раза короче, чем у Елизаветы II в 1953 году.



Выезд из Букингемского дворца начнется в 6 часов утра по местному времени, а сама церемония коронации начнется в 11.00. Помимо Карла III церемонию коронации пройдет его супруга, королева-консорт Камилла и после нее супруги вернутся в Букингемский дворец.



В процессе будут использованы различные регалии: корона святого Эдуарда, держава и скипетры, кресло святого Эдуарда, коронационная ложка.



Сопровождать экипаж, построенный по случаю отмечавшегося в 2012 году бриллиантового юбилея правления Елизаветы II, будет так называемый королевский эскорт. Он состоит из 96 всадников Дворцовой кавалерии из полка Королевских и Синих и лейб-гвардии. Во главе процессии, включающей более 200 кавалеристов, будут следовать 48 музыкантов королевского конного оркестра.



Завершится коронация орудийным салютом и авиашоу - десятки самолетов разных эпох пролетят над Букингемским дворцом, с балкона которого за пролетом будет следить коронованный монарх вместе с семьей.



Народные гулянья растянутся на три дня, захватив ставший выходным понедельник.