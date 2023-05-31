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В мире     01.06.2023 10:33

700 военных НАТО выдвинулись в Косово — Столтенбер

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Теги:  НАТО  генсек  Сербия  Косово  конфликт  Белград  Вучич  Вучевич 

1 июня — Mossovetinfo.ru — В Косово уже выдвинулись подкрепления НАТО в составе 700 военнослужащих, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг и также отметил, что выдвижение военных в Косово не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе, — сообщает ТАСС.

По словам генсека НАТО, альянс поддерживает переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой Евросоюза. Он также сообщил, что в ходе столкновений ранения получили 30 военных контингента НАТО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате столкновений пострадали 52 серба, трое из них получили тяжелые ранения.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косово и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косово (KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Накануне в среду сербский министр обороны Милош Вучевич в эфире TV Prva предупредил о риске начала вооружённого конфликта в республике Косово — Сербию могут втянуть в вооружённый конфликт и представить её "стороной-агрессором" — Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан.

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Теги: 
НАТО  генсек  Сербия  Косово  конфликт  Белград  Вучич  Вучевич 

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