Другие материалы
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В мире
01.06.2023, 10:33
700 военных НАТО выдвинулись в Косово — Столтенбер
1 июня — Mossovetinfo.ru — В Косово уже выдвинулись подкрепления НАТО в составе 700 военнослужащих, сообщил генсек ал...
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В мире
31.05.2023, 14:57
Гражданство США по праву рождения для детей нелегалов намерен запретить Трамп после победы на выборах
31 мая — Mossovetinfo.ru — Запретить выдачу гражданства по праву рождения для родившихся на территории страны детей ...
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В мире
31.05.2023, 10:11
МИД КНР призвал США немедленно исправить ошибки и проявить искренность в военном диалоге двух стран
31 мая — Mossovetinfo.ru — Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник призвала американскую сторону немед...