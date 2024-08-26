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В мире     01.09.2024 16:42

85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война

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Теги:  Россия  СССР  Вторая мировая война  85 лет  80 миллионов 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война, напоминает МИД России в специальном материале.

«Этот общемировой конфликт стал самым кровопролитным в истории человечества, унёс жизни, по разным оценкам, до 80 миллионов человек, из которых более 27 миллионов являлись гражданами нашей страны.
В развязанную странами Оси кровавую бойню было втянуто 61 государство, свыше 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 стран», - говорится в материале.

«Вторжение Гитлера в Польшу 1 сентября 1939 года стало прямым следствием проводимой Западом политики и интриг, не позволивших сформировать антигитлеровскую коалицию и дать Третьему рейху коллективный отпор», - также отмечается в материале МИД.

МИД России отмечает, что важнейший итог Великой Победы 9 мая 1945 года – разгром наиболее агрессивных реакционных сил. От физического уничтожения нашей страной были спасены многие народы «неарийского» происхождения, которым была уготована участь сгинуть в нацистских концлагерях, превратиться в рабов.


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Теги: 
Россия  СССР  Вторая мировая война  85 лет  80 миллионов 

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