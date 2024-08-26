85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война

1 сентября — Mossovetinfo.ru — 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война, напоминает МИД России в специальном материале.



«Этот общемировой конфликт стал самым кровопролитным в истории человечества, унёс жизни, по разным оценкам, до 80 миллионов человек, из которых более 27 миллионов являлись гражданами нашей страны.

В развязанную странами Оси кровавую бойню было втянуто 61 государство, свыше 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 стран», - говорится в материале.



«Вторжение Гитлера в Польшу 1 сентября 1939 года стало прямым следствием проводимой Западом политики и интриг, не позволивших сформировать антигитлеровскую коалицию и дать Третьему рейху коллективный отпор», - также отмечается в материале МИД.



МИД России отмечает, что важнейший итог Великой Победы 9 мая 1945 года – разгром наиболее агрессивных реакционных сил. От физического уничтожения нашей страной были спасены многие народы «неарийского» происхождения, которым была уготована участь сгинуть в нацистских концлагерях, превратиться в рабов.