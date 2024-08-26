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В мире
01.09.2024, 16:42
85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война
1 сентября — Mossovetinfo.ru — 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война, напоминает МИД Росси...
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В мире
28.08.2024, 13:21
В суд в Вашингтоне передали новое обвинительное заключение против Трампа
28 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный советник Джек Смит демонстративно вернул вопрос о стремлении Дональда Тр...
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В мире
26.08.2024, 18:55
Основателю Telegram Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по раскрытию преступлений - Reuters
26 августа — Mossovetinfo.ru — Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, и находящеу...