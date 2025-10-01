9 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил особую благодарность Президенту России Владимиру Путину за предоставленную подробную информацию о причинах крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
.
«И конечно, особая благодарность за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолёт азербайджанских авиалиний потерпел катастрофу. Мы с Вами были сразу в контакте. Как Вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолёта, когда мне доложили об этом, Вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил Вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ.
Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте, Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всём разберётся. Поэтому хотел бы ещё раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», сказал Алиев на встрече с Путиным в Душанбе.
Также Алиев отметил хорошую динамику в отношениях Москвы и Баку по всем направлениям и выразил уверенность, что месседжи, которые Путин и Алиев сегодня отправили обществам России и Азербайджана « будут также позитивно восприняты».
«И конечно, сегодня хорошая возможность ещё раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная. Так что ещё раз благодарю за эту информацию и уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут также позитивно восприняты», - также сказал Алиев.
Напомним, что 28 декабря 2024 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым
. Были подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Владимир Путин принёс свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.