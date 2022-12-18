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В мире     18.12.2022 20:55

Аргентина выиграла чемпионат мира во футболу в Катаре

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Теги:  Катар  чемпионат  футбол  финал  Аргентина  Франция 

18 декабря Mossovetinfo.ru - В финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции, победа после серии пенальти досталась команде Аргентины.  Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Решающий матч турнира проходил в воскресенье и после экстра-тайма (дополнительное время) счет был 3:3.

В первом тайме счет открыл Лионель Месси на 23-й минуте. Он реализовал пенальти. На 36-й Анхель ди Мария сделал счет 2:0.
В конце второго тайма французы сначала забили, а затем и сравняли счет. Килиан Мбаппе сделал дубль, забив с пенальти на 80-й и на 81-й с игры и переведя игру в дополнительное время.

На 109-й минуте, во втором экстра-тайме, Лионель Месси забил свой второй мяч, сделав счет 3:2. Мбаппе вновь сравнял счет с пенальти на 118-й, сделав хет-трик.

На финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре присутствовали 88 966 зрителей.

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Теги: 
Катар  чемпионат  футбол  финал  Аргентина  Франция 

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