 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     07.10.2023 12:27

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Израиль  обстрел  армия обороны  ЦАХАЛ  режим готовности к войне  ХАМАС  ракеты  нападение 

7 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа, в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами, и о начале операции Железные мечи против ХАМАС в секторе Газа после ракетной атаки в секторе Газа рано утром в субботу, 7 сентября. Министр обороны Израиля объявил о начале призыва в армию резервистов. Об этом сообщают власти и СМИ Израиля.

Полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах.

Сигналы тревоги, стрельба, непрерывно звучат в ряде районов. Жителям южных и центральных Израиля страны рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады Аль-Кассам объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Также ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.

Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

По меньшей мере 20 палестинцев были убиты при атаках израильских сил по сектору Газа. Об этом сообщили медицинские источники в палестинском анклаве. "Как минимум 20 человек убиты, десятки получили тяжелые ранения в Газе в результате действий израильских сил", - указали источники, слова которых приводит телеканал Al-Arabiya.

По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 200 человек пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу, сообщает газета The Times of Israel.

Статус "особое положение в области безопасности" позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Израиль  обстрел  армия обороны  ЦАХАЛ  режим готовности к войне  ХАМАС  ракеты  нападение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:27 В мире Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне

10:35 Город (Москва и область) Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, - Собянин

10:16 В мире Глава Минсельхоза Польши Телус: жалоба Киева в ВТО абсурдна, ее нужно отозвать

09:59 Город (Москва и область) В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию

09:43 Общество На mos.ru началась регистрация на ЕГЭ и ОГЭ

Актуальные материалы

09:19 В мире Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru