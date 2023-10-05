Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне

7 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, введено "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа, в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами, и о начале операции Железные мечи против ХАМАС в секторе Газа после ракетной атаки в секторе Газа рано утром в субботу, 7 сентября. Министр обороны Израиля объявил о начале призыва в армию резервистов. Об этом сообщают власти и СМИ Израиля.



Полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах.



Сигналы тревоги, стрельба, непрерывно звучат в ряде районов. Жителям южных и центральных Израиля страны рекомендовано находиться вблизи убежищ и следовать указаниям военных.



Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады Аль-Кассам объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Также ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.



Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.



По меньшей мере 20 палестинцев были убиты при атаках израильских сил по сектору Газа. Об этом сообщили медицинские источники в палестинском анклаве. "Как минимум 20 человек убиты, десятки получили тяжелые ранения в Газе в результате действий израильских сил", - указали источники, слова которых приводит телеканал Al-Arabiya.



По меньшей мере 6 человек погибли, еще более 200 человек пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу, сообщает газета The Times of Israel.



Статус "особое положение в области безопасности" позволяет Армии обороны Израиля обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать необходимые объекты.