11 апреля. Mossovetinfo.ru – Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был выдворен из эквадорского посольства в Лондоне и взят под стражу британской полицией в центре города.



В своем микроблоге в Twitter президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что власти страны приняли решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище «за неоднократные нарушения положений международных конвенций».



Ассанж проживал в посольстве Эквадора с лета 2012 года, когда британские власти приняли решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

