11 апреля. Mossovetinfo.ru – Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был выдворен из эквадорского посольства в Лондоне и взят под стражу британской полицией в центре города.
В своем микроблоге в Twitter президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что власти страны приняли решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище «за неоднократные нарушения положений международных конвенций».
Ассанж проживал в посольстве Эквадора с лета 2012 года, когда британские власти приняли решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
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