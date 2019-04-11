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В мире     11.04.2019 12:50

Ассанж выдворен из посольства Эквадора в Лондоне и арестован

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Теги:  Джулиан Ассанж  Эквадор  Лондон  арест 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был выдворен из эквадорского посольства в Лондоне и взят под стражу британской полицией в центре города.

В своем микроблоге в Twitter президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что власти страны приняли решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище «за неоднократные нарушения положений международных конвенций».

Ассанж проживал в посольстве Эквадора с лета 2012 года, когда британские власти приняли решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.


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Теги: 
Джулиан Ассанж  Эквадор  Лондон  арест 

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