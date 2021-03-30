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В мире     30.03.2021 13:40

Австрия намерена в апреле закупить 1 миллион доз вакцины «Спутник V»

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Теги:  вакцины  Спутник V  коронавирус  COVID-19  Австрия 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Австрия рассматривает возможность закупить в апреле 1 миллион доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает портал Oe24.tv со ссылкой на канцлера республики Себастьяна Курца.

По словам Курца, в отношении вакцин не должно быть политических предубеждений, имеет значение только их эффективность и безопасность.

Канцлер заявил, что переговоры о закупке российской вакцины идут с февраля, и подчеркнул, что, если Австрия получит «Спутник V», это позволит спасти много человеческих жизней и быстрее вернуться к нормальной жизни.

Ранее регулятор Евросоюза Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины. При этом Венгрия еще в январе одобрила использование «Спутника V» на территории страны, позднее это сделала Словакия. Кроме того, подписан договор о производстве российской вакцины в Италии.

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Теги: 
вакцины  Спутник V  коронавирус  COVID-19  Австрия 

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