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В мире     25.02.2022 11:48

Батальон охраны Чернобыльской АЭС Украины и ВДВ России совместно обеспечат безопасность саркофага

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Теги:  Россия  Украина  демилитаризация  Чернобыльская АЭС 

25 февраля. Mossovetinfo.ru - Вчера, 24 февраля т.г., подразделениями Воздушно-десантных войск России (ВДВ) взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС, - , заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщают РИА Новости.

Конашенков добавил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Утром в четверг 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о принятом решении о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Чернобыльская АЭС расположена на севере Украины, на берегу реки Припять.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.

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Теги: 
Россия  Украина  демилитаризация  Чернобыльская АЭС 

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