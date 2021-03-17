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В мире     17.03.2021 14:38

Байден заявил, что Путин заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году

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Теги:  Джо Байден  Владимир Путин  США  выборы 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, пыталась поддержать кандидатуру Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и внести раскол в американское общество.

Байден заявил, что во время телефонных переговоров с Путиным, которые прошли в январе, он предупредил российского президента о возможном ответе со стороны США.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Каждый из кандидатов одержал победу в 26 из 52 американских штатов, однако за Байдена проголосовали штаты с большим количеством выборщиков. В результате Байден получил 306 голосов выборщиков и стал новым президентом США.

Ранее американская сторона неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в американские выборы. Россия, со своей стороны, регулярно опровергает обвинения, называя их бездоказательными.

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Теги: 
Джо Байден  Владимир Путин  США  выборы 

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