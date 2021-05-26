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В мире     26.05.2021 09:47

Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»

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Теги:  Джо Байден  Северный поток - 2  санкции 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Введение новых санкций против строящегося газопровода «Северный поток — 2» было бы «непродуктивным» для отношений США и Европы, так как газопровод почти построен, заявил президент США Джо Байден, чьи слова приводит Bloomberg.

Ранее администрация президента США отказалась от введения санкций против компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В санкционный список были внесены две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода. Также ранее в список были внесены 13 судов.

В России не раз заявляли, что газопровод будет достроен несмотря на санкции. В настоящее время строительство газопровода уже идет в экономических водах Германии. Завершить строительство планируется в этом году.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Каждая нитка «Северного потока — 2» рассчитана на прокачку 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против строительства газопровода активно выступают транзитные страны Польша и Украина, через которые российский газ сейчас попадает в Европу, а также станы Балтии. США также неоднократно выдвигали требования остановить строительство, утверждая, что «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрожает энергетической безопасности Европы. Российская и немецкая стороны неоднократно опровергали эти заявления, утверждая, что проект является чисто экономическим.

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Теги: 
Джо Байден  Северный поток - 2  санкции 

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