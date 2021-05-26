Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против «Северного потока — 2»

26 мая. Mossovetinfo.ru — Введение новых санкций против строящегося газопровода «Северный поток — 2» было бы «непродуктивным» для отношений США и Европы, так как газопровод почти построен, заявил президент США Джо Байден, чьи слова приводит Bloomberg.



Ранее администрация президента США отказалась от введения санкций против компании — оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В санкционный список были внесены две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода. Также ранее в список были внесены 13 судов.



В России не раз заявляли, что газопровод будет достроен несмотря на санкции. В настоящее время строительство газопровода уже идет в экономических водах Германии. Завершить строительство планируется в этом году.



Проект предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Каждая нитка «Северного потока — 2» рассчитана на прокачку 55 миллиардов кубометров газа в год.



Против строительства газопровода активно выступают транзитные страны Польша и Украина, через которые российский газ сейчас попадает в Европу, а также станы Балтии. США также неоднократно выдвигали требования остановить строительство, утверждая, что «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрожает энергетической безопасности Европы. Российская и немецкая стороны неоднократно опровергали эти заявления, утверждая, что проект является чисто экономическим.