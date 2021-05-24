Белоруссия потребовала от сотрудников посольства Латвии покинуть страну

24 мая. Mossovetinfo.ru — Белоруссия вышлет из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.



Также Белоруссия потребовала покинуть страну всех дипломатов и административно-технический персонал латышского посольства за исключением одного человека, который будет осуществлять уход за зданием.



Ранее мэр Риги запретил использовать государственный флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, на площади, где вывешены флаги стран-участниц, государственный флаг Белоруссии был заменен на флаг белорусской оппозиции.



Мэр Риги заявил, что это инициатива Рижской думы с целью выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны «авторитарного режима Александра Лукашенко».



По словам Макея, послу Латвии вручена нота, в которой Белоруссия требует вернуть на место государственный флаг страны, а также провести расследование и принести извинения



