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В мире     05.07.2021 16:43

Белоруссия запросила Россию о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

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Теги:  Анжелика Агурбаш  Белоруссия  прокуратура  запрос  выдача 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Генеральная прокуратура Белоруссии направила запрос в Россию о выдаче певицы белорусского происхождения Анжелики Агурбаш, сообщает пресс-служба ведомства.

Агурбаш обвиняется в том, что с августа прошлого года размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение вражды к сотрудникам белорусских правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти.

Кроме того, Агурбаш публиковала сведения, содержащие оскорбления президента Белоруссии и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.

В отношении Агурбаш было возбуждено уголовное дело о разжигании социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии. Певице грозит до 12 лет лишения свободы.

Агурбаш, которая проживает в России и имеет российское гражданство, прошлым летом поддержала протесты, которые произошли в Белоруссии после президентских выборов.

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Теги: 
Анжелика Агурбаш  Белоруссия  прокуратура  запрос  выдача 

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