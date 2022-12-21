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В мире     21.12.2022 10:01

Белый дом подтвердил визит президента Украины в Вашингтон 21 декабря

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Теги:  США  Украина  Зеленский  визит  Байден  переговоры  помощь  конгресс 

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Белый дом подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в конгрессе и встретится с американским лидером Джо Байденом 21 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в заявлении, что визит Зеленского в Вашингтон продемонстрирует “сильную, двухпартийную поддержку Украины”.
“Визит подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи”, - сказал Жан-Пьер.

Ожидается, что Байден поприветствует Зеленского в Белом доме, где пройдет двусторонняя встреча президентов. Затем они проведут пресс-конференцию, после этого Зеленский выступит в Конгрессе США. Байден предложит 2 миллиарда долларов на ракеты Patriot во время визита Зеленского

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Теги: 
США  Украина  Зеленский  визит  Байден  переговоры  помощь  конгресс 

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