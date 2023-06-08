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В мире     12.06.2023 13:26

Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице "Сан-Раффаэле" в возрасте 86 лет

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Теги:  Берлускони  смерть  лейкоз  86 лет  — Вперед  Италия —  «Эффект Сильвио Берлускони» 

12 июня — Mossovetinfo.ru — Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство Италии, основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия", страдавший формой хронического лейкоза, умер на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", — сообщила в понедельник газета "Коррьере делла сера".

Известие о смерти экс-премьера Сильвио Берлускони вызвало большой общественный резонанс в Италии и в мире, видные представители самых разных политических сил, известные общественные деятели, выражают соболезнования в связи с кончиной видного политика.

В минувшую пятницу Берлускони прибыл на лечение в миланскую клинику "Сан-Раффаэле", сообщали римские СМИ, и отмечали, что решение о госпитализации "не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков". В распространенном в пятницу, 9 июня, заявлении больницы "Сан-Раффаэле", где находился 86-летний политик, страдающий формой лейкоза, сообщалось. что госпитализация бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не связана с критической ситуацией, но продиктована его заболеванием.

Ранее, 5 апреля, 86-летний политик был госпитализирован и проходил лечение от пневмонии, возникшей на фоне лейкоза. Около 10 дней он находился в отделении интенсивной терапии, затем был переведен в обычную палату. Берлускони пролежал тогда в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

Президент России Владимир Путин на протяжении более чем двух десятилетий неоднократно встречался с Берлускони в рамках официальных и неформальных мероприятий.
Так, 2 апреля 2002 года, как сообщает сайт Президента России,перед началом встречи в Сочи, Владимир Путин и Сильвио Берлускони совершили прогулку по территории резиденции «Бочаров ручей». Президент преподнес гостю подарок – книгу под названием «Эффект Сильвио Берлускони» о политической карьере итальянского премьера.
"Привилегированным партнером назвал Италию Президент России, открывая встречу. По его словам, у России и Италии есть большие возможности для двустороннего сотрудничества, в частности в таких областях, как торговля, космос, высокие технологии. Владимир Путин отметил, что с итальянским премьером приехали многие ключевые министры, которые смогут обсудить с российскими коллегами актуальные вопросы.
На встрече обсуждались как крупные двусторонние проекты, так и сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Затрагивались также вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, культурные проекты. Достаточно много внимания было уделено сотрудничеству России с ЕС, проблемам отношений России и НАТО, а также месту России в системе европейской безопасности", — сообщал сайт Президента России.

На фото (сайт Президента России), апрель 2002 года, — Владимир Путин и Сильвио Берлускони


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Теги: 
Берлускони  смерть  лейкоз  86 лет  — Вперед  Италия —  «Эффект Сильвио Берлускони» 

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