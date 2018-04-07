7 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.



Вечером в субботу благодатный огонь доставят в Москве в особых лампадах спецрейсом.



Православные христиане в ночь на 8 апреля отмечают Пасху.