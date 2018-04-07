7 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером в субботу благодатный огонь доставят в Москве в особых лампадах спецрейсом.
Православные христиане в ночь на 8 апреля отмечают Пасху.
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