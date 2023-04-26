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В мире     02.05.2023 10:06

Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты уже в мае

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Теги:  Россия  валюта  резерв  Минфин  ЦБ  курс валют  доллары  юань  юани  Китай  КНР  экономика  в мире 

2 мая, Mossovetinfo.ru - Россия, благодаря растущим доходам от экспорта нефти, может начать вновь закупать иностранную валюту в мае, сообщает Bloomberg. В материале отмечается, что Россия будет использовать для покупки китайский юань.

«Россия, скорее всего, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку растущие доходы от нефти стабилизируют государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Кремля», — передает Bloomberg.

Минфин может объявить о возобновлении закупки валюты на этой неделе. Первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно $200 млн в юанях в месяц.

Полученные деньги от операций пойдут на пополнение Фонда национального благосостояния, размер которого оценивается сейчас в $154 млрд.

В то же время из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) следует, что с начала 2023 года состояние российских миллиардеров выросло на 16,35 млрд долларов. Bloomberg включает в этот рейтинг 500 богатейших людей планеты. На данный момент в BBI входят 22 россиянина с размером общего состояния 279,88 млрд долларов.

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Теги: 
Россия  валюта  резерв  Минфин  ЦБ  курс валют  доллары  юань  юани  Китай  КНР  экономика  в мире 

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