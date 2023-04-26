Другие материалы
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В мире
02.05.2023, 10:06
Bloomberg: Россия возобновит покупку иностранной валюты уже в мае
2 мая, Mossovetinfo.ru - Россия, благодаря растущим доходам от экспорта нефти, может начать вновь закупать иностранну...
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В мире
29.04.2023, 09:19
Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по отмене ограничений на импорт украинского зерна
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Европейская комиссия заключила соглашение с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией и Слов...
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В мире
26.04.2023, 21:16
Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса
26 апреля, Mossovetinfo.ru - Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса...