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В мире
07.10.2023, 17:37
Более 100 погибли и 908 пострадали в Израиле в результате нападения ХАМАС
7 октября — Mossovetinfo.ru — На данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения и по меньшей ме...
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В мире
07.10.2023, 14:19
Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране - СМИ
7 октября — Mossovetinfo.ru — Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное полож...
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В мире
07.10.2023, 12:27
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне
7 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне, введено "особое пол...