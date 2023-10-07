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В мире     07.10.2023 17:37

Более 100 погибли и 908 пострадали в Израиле в результате нападения ХАМАС

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Теги:  Израиль  ХАМАС  жертвы 

7 октября — Mossovetinfo.ru — На данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения и по меньшей мере 100 погибли в результате беспрецедентного нападения на Израиль, сообщают израильские СМИ со ссылкой на Минздрав.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции Наводнение Аль-Аксы против Израиля.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

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Теги: 
Израиль  ХАМАС  жертвы 

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