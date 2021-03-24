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В мире     24.03.2021 14:37

Более 150 судов блокированы возле Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство  происшествия  блокировка 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, сообщает Cairo24.

Судя по опубликованным фотографиям, 400-метровый контейнеровоз развернуло поперек канала. Попытки снять его с мели пока безуспешны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство компании Evergreen, которая владеет судном, операция по снятию контейнеровоза с мели может занять около двух суток.

Согласно системе позиционирования судов (AIS) в результате происшествия к югу от Суэцкого канала заблокированными оказались более 100 судов, в том числе танкеры, на борту которых находится около 10 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей.

В общей сложности, с обеих сторон Суэцкого канала оказались заблокированными более 150 судов.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство  происшествия  блокировка 

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