Более 150 судов блокированы возле Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза

24 марта. Mossovetinfo.ru — Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, сообщает Cairo24.



Судя по опубликованным фотографиям, 400-метровый контейнеровоз развернуло поперек канала. Попытки снять его с мели пока безуспешны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на руководство компании Evergreen, которая владеет судном, операция по снятию контейнеровоза с мели может занять около двух суток.



Согласно системе позиционирования судов (AIS) в результате происшествия к югу от Суэцкого канала заблокированными оказались более 100 судов, в том числе танкеры, на борту которых находится около 10 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей.



В общей сложности, с обеих сторон Суэцкого канала оказались заблокированными более 150 судов.