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В мире     23.04.2021 16:57

Болгария с 1 мая открывает доступ в страну для иностранных туристов

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Теги:  Болгария  туристы  коронавирус  COVID-19  документы 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Болгария с 1 мая начинает туристический сезон и открывает доступ в страну для иностранных туристов, сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Костадина Ангелова.

Для въезда в Болгарию туристам необходимо будет иметь один из трех документов: сертификат от вакцинации от коронавируса, выданный после окончания курса вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, либо справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании коронавирусом с подтвержденным наличием антител.

С 1 апреля въезд в страну для вакцинировавшихся от коронавируса (в том числе вакциной «Спутник V») открыла Хорватия. Кроме того, Израиль объявил, что с 23 мая откроет въезд в страну для вакцинированных туристов в составе организованных групп.

Ранее стало известно, что в аэропорту Домодедово начали выдавать паспорта вакцинации по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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Теги: 
Болгария  туристы  коронавирус  COVID-19  документы 

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