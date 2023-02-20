 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     20.02.2023 12:31

Большая часть из предоставленной Западом киевскому режиму военной техники была уничтожена российскими войсками - СВР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СВО  НАТО  Украина  техника  поставки  уничтожение  СВР 

20 февраля, Mossovetinfo.ru - Большая часть из предоставленной с декабря 2021 года Западом киевскому режиму военной техники была уничтожена российскими войсками говорится в сообщении Пресс-бюро СВР России "О потерях техники стран НАТО в ходе агрессии против России на украинском ТВД".

"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тысяч снарядов.

Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками", - сообщает Пресс-бюро СВР России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СВО  НАТО  Украина  техника  поставки  уничтожение  СВР 

Возврат к списку

Лента новостей

12:31 В мире Большая часть из предоставленной Западом киевскому режиму военной техники была уничтожена российскими войсками - СВР

09:21 Общество "Черная книга" Архнадзора пополнилась историями сносов минувшего 2022 года

15:53 Другое Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет

15:38 Общество На ВДНХ подготовили программу ко Дню защитника Отечества

16:45 AFAD: при землетрясении в Турции погибли 40 642 человека

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru