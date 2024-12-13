Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

16 декабря — Mossovetinfo.ru —Бундестаг, как и ожидалось, лишил доверия канцлера Олафа Шольца. Только 207 депутатов выразили ему доверие, 394 были против, 116 воздержались. Бундестаг состоит из 733 членов, при этом было подано 717 голосов. Воздержавшиеся выступают против вопроса о доверии. Об этом сообщает «Зюддойче Цайтунг».



Это открывает путь к досрочным парламентским выборам в Германии. Предварительная дата — 23 февраля 2025 года.



«Теперь Шольц отправится в замок Бельвю и предложит Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг. Затем у федерального президента есть 21 день, чтобы решить, согласен ли он с этим, и назначить новые выборы в течение 60 дней. Это запланировано на 23 февраля», - поясняет «Зюддойче Цайтунг».



Законодатели Германии проголосовали за поддержку меры, которая позволит провести общенациональные выборы через два месяца, поддержав план канцлера Олафа Шольца по прекращению полномочий его администрации, - отмечает Blomberg.