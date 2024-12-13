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В мире
16.12.2024, 19:01
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца
16 декабря — Mossovetinfo.ru —Бундестаг, как и ожидалось, лишил доверия канцлера Олафа Шольца. Только 207 депутатов вы...
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В мире
14.12.2024, 16:42
Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Михаил Кавелашвили
14 декабря — Mossovetinfo.ru — 14 декабря, в субботу, Президентом Грузии коллегией выборщиков избран Михаил Кавелашви...
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В мире
13.12.2024, 13:07
Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как буд...