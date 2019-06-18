18 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший глава Европейского футбольного союза Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции, сообщает AP со ссылкой на французские правоохранительные органы.
Сообщается, что Платини проходит подозреваемым в коррупции во время выбора места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. После проведения голосования, некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. В 2013 году французское издание France Football заявило, что победу Катару обеспечили действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Мишель Платини. Сообщается, что договоренность об этом была достигнута после встречи Саркози и Платини с будущим эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани, а также с тогдашним владельцем клуба «Пари Сен-Жермен» Себастьяном Базеном. Встреча прошла в Елисейском дворце.
Позднее, в 2014 году некоторые британские СМИ заявили, что перед выборами хозяина ЧМ-2022 Платини тайно встречался с бывшим президентом Азиатской конфедерации футбола Мохамедом бин Хаммамом. При этом утверждалось, что бин Хаммам для того, чтобы обеспечить победу Катара раздал взяток на 5 миллионов долларов.
В 2014 году специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование выборов хозяина ЧМ-2022, и в результате не нашла нарушений.
Платини, который возглавлял УЕФА с 2007 года, в 2015 году был переизбран на пост главы организации в третий раз. Однако в конце 2015 года комитетом по этике ФИФА он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием стал перевод главой ФИФА Йозефом Блаттером порядка 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини. Позднее срок отстранения Платини был сокращен до 6 лет.
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