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В мире     20.04.2021 19:18

Черногория снимает все ограничения для российских туристов

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Теги:  Македония  туристы  ограничения  снятие ограничений 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — В наступающем туристическом сезоне Черногория снимет все ограничения для российских туристов, сообщил в микроблоге в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич.

Спаич написал, что отменяются все ограничения, включая ПЦР-тестирование. Помимо россиян, снятие ограничений касается также туристов из Белоруссии, Украины и Северной Македонией.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы на курорты Египта.

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Карта места

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Теги: 
Македония  туристы  ограничения  снятие ограничений 

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