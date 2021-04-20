В мире 20.04.2021, 19:18 Черногория снимает все ограничения для российских туристов

20 апреля. Mossovetinfo.ru — В наступающем туристическом сезоне Черногория снимет все ограничения для российских туристов, сообщил в микроблоге в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногори...

В мире 20.04.2021, 10:45 Американский посол покинет Россию, но позднее вернется в Москву.

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Посол США в России Джон Салливан до конца недели улетит в Вашингтон, но позднее вернется в Москву, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. ...