Другие материалы
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В мире
20.04.2021, 19:18
Черногория снимает все ограничения для российских туристов
20 апреля. Mossovetinfo.ru — В наступающем туристическом сезоне Черногория снимет все ограничения для российских туристов, сообщил в микроблоге в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногори...
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В мире
20.04.2021, 10:45
Американский посол покинет Россию, но позднее вернется в Москву.
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Посол США в России Джон Салливан до конца недели улетит в Вашингтон, но позднее вернется в Москву, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. ...
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В мире
20.04.2021, 09:46
Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с начала пандемии - ВОЗ
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с начала пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. По подсчетам ВОЗ, с начала пандеми...