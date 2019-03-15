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В мире     15.03.2019 12:10

Число жертв расстрела мечетей в Новой Зеландии выросло до 49

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Теги:  Новая Зеландия  теракт  погибшие 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Количество погибших при расстреле мечетей в новозеландском городе Крайстчерч выросло до 49 человек, еще 39 человек находятся в больницах с ранениями, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на главу полиции страны Майка Буша.

По словам Буша, семь человек было убито в мечети Линвуд (пригород Крайстчерча), 41 человек погиб в мечети на Динс-авеню. С различными ранениями в больницы были доставлены 40 человек, один из которых впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что в результате нападения с огнестрельным оружием на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибло 40 человек и еще 20 пострадали.


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Теги: 
Новая Зеландия  теракт  погибшие 

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