15 марта. Mossovetinfo.ru – Количество погибших при расстреле мечетей в новозеландском городе Крайстчерч выросло до 49 человек, еще 39 человек находятся в больницах с ранениями, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на главу полиции страны Майка Буша.



По словам Буша, семь человек было убито в мечети Линвуд (пригород Крайстчерча), 41 человек погиб в мечети на Динс-авеню. С различными ранениями в больницы были доставлены 40 человек, один из которых впоследствии скончался.



Ранее сообщалось, что в результате нападения с огнестрельным оружием на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибло 40 человек и еще 20 пострадали.