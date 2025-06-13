15 июня — Mossovetinfo.ru — Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четырех человек, число пострадавших превысило 130 человек, около 35 человек пропали без вести, сообщают порталы и СМИ Израиля со ссылкой на официальные источники.
Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей, сообщает портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA (Маген Давид Адом).
Около 35 человек пропали без вести после ударов, нанесенных Ираном по израильскому городу Бат-Ям близ Тель-Авива, сообщает портал Ynet со ссылкой на оценку израильского командования тыла.
Также ранее издание Times of Israel сообщало со ссылкой на спасателей, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на повторное нападение на исламскую республику.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон призвал международное сообщество и структуры ООН осудить ночную ракетную атаку Ирана, которая привела к жертвам среди израильского мирного населения.
Также Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенному в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, в ответ на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков, передает агентство Fars.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию
под названием Восходящий лев.
Россия осудила действия Израиля
«и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем».