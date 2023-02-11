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В мире     11.02.2023 09:35

Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665

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Теги:  Турция  землетрясение  жертвы  эвакуация 

11 февраля, Mossovetinfo.ru - В результате землетрясений в Турции, по последним данным, погибли 20 665 человек. Об этом информирует TRT Haber со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Также сообщается, что пострадали 80 088 человек.

Накануне агентство «Анадолу» со ссылкой на AFAD сообщило, что из зоны бедствия эвакуированы свыше 28 тысяч человек. Из общего числа эвакуированных, 4 607 вывезены из зоны бедствия автотранспортом и поездами, а 23 437 - посредством самолетов и вертолетов. Жителей зоны бедствия размещают в приютах и гостевых домах других провинций страны.

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Теги: 
Турция  землетрясение  жертвы  эвакуация 

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