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В мире     08.02.2023 14:42

Число жертв землетрясений в Турции превысило 8,5 тысячи - Эрдоган

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Теги:  Турция  землетрясение  жертвы 

8 февраля, Mossovetinfo.ru - Число погибших в Турции в результате землетрясений достигло 8574, пострадали 49 133 человека. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал TRT Haber.

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Теги: 
Турция  землетрясение  жертвы 

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