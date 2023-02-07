 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     07.02.2023 11:10

Число жертв землетрясения в Турции достигло 3 381

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Турция  Сирия  землетрясение  жертвы 

7 января, Mossovetinfo.ru - Число жертв землетрясения в Турции достигло 3 381. Также турецкое агентство Anadolu сообщает о ранении более 20,4 тыс. жителей 10 провинций Турции.

В зоне землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше разрушены 5 775 построек.

Спасательные работы продолжаются.

Согласно новым подсчетам, общее число погибших в Турции и соседней Сирии достигло 4890 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Турция  Сирия  землетрясение  жертвы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:10 В мире Число жертв землетрясения в Турции достигло 3 381

10:52 Город (Москва и область) Округами с самым чистым воздухом в Подмосковье стали Власиха, Дубна, Зарайск, Истра и Протвино

17:37 Происшествия Установлена причастность сына 1972 года рождения к убийству родителей в Москве на Ленинском проспекте

11:17 В мире Путин: Россия готова оказать необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции

10:55 Происшествия В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, пострадали 2323

Актуальные материалы

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru