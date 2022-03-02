«Демонстрация поддержки» Тайваня со стороны США бесполезна - МИД КНР

2 марта. Mossovetinfo.ru - Китай во вторник призвал США избежать дальнейшего подрыва китайско-американских отношений и разумно подходить к вопросам, касающимся Тайваня. Об этом заявил на очередной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в ответ на недавние сообщения СМИ США о том, что Соединенные Штаты с визитом на Тайвань в знак поддержки острова со стороны США направят пять бывших высокопоставленных чиновников, - сообщает Синьхуа.



Представитель МИД отметил, что такая демонстрация поддержки подрывает поддержание мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. «Демонстрация США так называемой поддержки Тайваня бесполезна, кого бы они ни направляли», - также сказал Ван Вэньбинь . Он призвал Соединенные Штаты соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить все официальные обмены с Тайванем и разумно решать вопросы относительно него.



В то же время, 2 марта, посольство КНР в Вашингтоне опубликовало предупреждение, в котором китайским гражданам в США рекомендовано проявлять осторожность из-за дискриминационных действий в этой стране по отношению к азиатам. В сообщении дипмиссии отмечается, что «ситуация с общественной безопасностью в США вызывает беспокойство. Безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала на фоне оскорблений и унижений Китая, а также злонамеренных нападений на азиатов».