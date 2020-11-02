2 ноября. Mossovetinfo.ru – Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур, следует из данных молдавского Центризбиркома.



Президентские выборы прошли в Молдавии в воскресенье, 1 ноября. Как сообщает ЦИК, после обработки 73% голосов лидирует действующий президент страны Игорь Додон, который набрал 36,4% голосов. На втором мечте лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду, которая набрала 30,9% голосов. Замыкает тройку лидеров мэр второго по величине города Молдавии Бельцы и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Он набрал 16,9% голосов.



Согласно молдавскому законодательству, для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов плюс 1 голос. Таким образом, для определения победителя потребуется второй тур, в который выходя Додон и Санду. Второй тур выборов пройдет 15 ноября.