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В мире     16.03.2022 09:55

Для российских туристов Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну

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Теги:  Вьетнам  туризм  Россия 

16 марта, Mossovetinfo.ru - Для граждан России и еще 12 стран Вьетнам открыл границы страны для международных поездок с 15 марта 2022 года на три года. Установлен безвизовый въезд на срок пребывания до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта, цели въезда. Постановление об этом приняло Правительство Вьетнама.

Необходимы справки о вакцинации и справки об отрицательных тестах на антиген COVID-19, медицинская страховка.

Авиакомпания Vietnam Airlines выполняет прямые рейсы из Москвы в Ханой.

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Теги: 
Вьетнам  туризм  Россия 

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