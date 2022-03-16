Для российских туристов Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну

16 марта, Mossovetinfo.ru - Для граждан России и еще 12 стран Вьетнам открыл границы страны для международных поездок с 15 марта 2022 года на три года. Установлен безвизовый въезд на срок пребывания до 15 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта, цели въезда. Постановление об этом приняло Правительство Вьетнама.



Необходимы справки о вакцинации и справки об отрицательных тестах на антиген COVID-19, медицинская страховка.



Авиакомпания Vietnam Airlines выполняет прямые рейсы из Москвы в Ханой.