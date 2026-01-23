Двое россиян с танкера «Маринера» отпущены и находятся на пути в РФ – МИД РФ

28 января — Mossovetinfo.ru — Двое российских моряков с танкера «Маринера» отпущены на свободу и находятся на пути в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.



«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», - сказал она.



Минтранс России сообщил ранее, что 7 января около 15:00 по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».



В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств.



7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что американская администрация может доставить экипаж танкера «Маринера» в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства. Белый дом утверждает, что танкер «Маринера» незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США.



22 января на брифинге в МИД Захарова, отвечая на вопросы журналистов, выразила «недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании», в урегулировании вопроса даже после решения президента США об освобождении моряков.

«Прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом в ответ на наше обращение Президентом США Д.Трампом решении об освобождении двух граждан России из числа членов экипажа нефтяного танкера «Маринера», задержанного вооруженными силами США в ходе операции в международных водах Северной Атлантики.

Выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса. Рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время, и наши граждане смогут вскоре вернуться на Родину».