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В мире     20.01.2021 20:32

Джо Байден вступил в должность президента США

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Теги:  США  президент США  Джо Байден  инаугурация 

20 января. Mossovetinfo.ru – Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена прошла в Вашингтоне. Демократ принес присягу на верность конституции и стране. В должность вице-президента вступила Камала Харрис.

Церемония инаугурации сопровождалась беспрецедентными мерами безопасности, весь центр Вашингтона был перекрыт полицией, в город были введены тысячи бойцов армии США и национальной гвардии.

Байден выиграл президентские выборы, состоявшиеся 3 ноября, однако бывший президент Трамп долгое время называл выборы сфальсифицированными и отказывался признавать их результат. В результате Трамп нарушил многолетнюю традицию и не присутствовал на церемонии инаугурации нового президента.

Конгресс США 7 января утвердил демократа Джо Байдена президентом США. Утверждение выборов президента США обернулось беспорядками в Капитолии, в результате которых погибли люди.

Члены Демократической партии США 11 января внесли в Палату представителей Конгресса резолюцию об импичменте Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». 14 января Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампу. Однако Сенат, в котором представители Республиканской партии имеют большинство, отказался рассматривать вопрос импичмента Трампа до инаугурации Байдена.

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Теги: 
США  президент США  Джо Байден  инаугурация 

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