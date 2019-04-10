10 апреля. Mossovetinfo.ru – Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж будет выдворен из эквадорского посольства в Лондоне, это произойдет в течение нескольких часов или нескольких дней, сообщает Wikileaks со ссылкой на эквадорский источник.
Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с лета 2012 года, когда британские власти приняли решение об экстрадиции Ассанджа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. После того, как Ассанж укрылся в здании посольства, он попросил у Эквадора политического убежища.
14:18 Город (Москва и область) В Москве планируют отремонтировать более 20 квадратных километров дорог
13:50 В мире Джулиан Ассандж будет выдворен из посольства Эквадора в Лондоне
13:05 Происшествия Сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел 10 апреля
12:52 В России Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии
12:18 Происшествия Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского за превышение полномочий
08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах