10 апреля. Mossovetinfo.ru – Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж будет выдворен из эквадорского посольства в Лондоне, это произойдет в течение нескольких часов или нескольких дней, сообщает Wikileaks со ссылкой на эквадорский источник.



Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с лета 2012 года, когда британские власти приняли решение об экстрадиции Ассанджа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. После того, как Ассанж укрылся в здании посольства, он попросил у Эквадора политического убежища.