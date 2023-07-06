 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     09.07.2023 09:19

Эрдоган: Анкара придерживается сбалансированного подхода между РФ и Украиной

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Эрдоган  Путин  Зеленский  Песков  Азов  договоренности  баланс  Россия. Украина  СВО  специальная военная операция  500 дней 

9 июля — Mossovetinfo.ru — Анкара придерживается справедливого и сбалансированного подхода в вопросе конфликта между РФ и Украиной. Мы не позволили втянуть Турцию в кризис. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу в провинции Байбурт, сообщает агентство Анадолу.

Эрдоган напомнил, что накануне провел в Стамбуле переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а на август запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Между тем стороны комментируют то, что Президент Владимир Зеленский, который встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом для переговоров в Стамбуле в пятницу, в субботу привез домой из Турции пятерых бывших командиров украинского гарнизона в Мариуполе. "Что является весьма символическим достижением, которое, по словам России, нарушило соглашение об обмене пленными, разработанное в прошлом году", - сообщает Рейтер.

Россия немедленно осудила освобождение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара пообещала в соответствии с соглашением об обмене оставить этих людей в Турции. Москва освободила некоторых командиров украинских формирований в сентябре в ходе обмена пленными при посредничестве Анкары на условиях, которые требовали, чтобы командиры оставались в Турции до окончания войны.

500 дней назад, 24 февраля 2022 года, Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале специальной военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Эрдоган  Путин  Зеленский  Песков  Азов  договоренности  баланс  Россия. Украина  СВО  специальная военная операция  500 дней 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:18 В мире Страны и политики выступают против передачи из США Украине кассетных боеприпасов - обзор

09:19 В мире Эрдоган: Анкара придерживается сбалансированного подхода между РФ и Украиной

08:43 Другое В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту

15:45 Другое МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС

15:36 Происшествия Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре

Актуальные материалы

07:06 Город (Москва и область) В Новой Москве сбили два беспилотника - ТАСС и «РИА Новости»

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru