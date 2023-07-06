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09.07.2023, 10:18
Страны и политики выступают против передачи из США Украине кассетных боеприпасов - обзор
9 июля — Mossovetinfo.ru — 7 июля помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединен...
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В мире
09.07.2023, 09:19
Эрдоган: Анкара придерживается сбалансированного подхода между РФ и Украиной
9 июля — Mossovetinfo.ru — Анкара придерживается справедливого и сбалансированного подхода в вопросе конфликта меж...
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06.07.2023, 11:26
Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий - Лукашенко
6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договоритьс...