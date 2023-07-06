9 июля — Mossovetinfo.ru — 7 июля помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединен...

9 июля — Mossovetinfo.ru — Анкара придерживается справедливого и сбалансированного подхода в вопросе конфликта меж...

6 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договоритьс...