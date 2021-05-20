09:36 В мире Эрдоган анонсировал послание ко всему миру
09:02 Власть Песков прокомментировал слова Медведева об обязательной вакцинации от коронавируса
08:49 Город (Москва и область) Теперь пройти медобследование можно в 58 центрах госуслуг
06:21 Другое «Бостон», обыграв «Вашингтон», вышел вперёд в серии Кубка Стэнли
21:24 Город (Москва и область) Сбой в движении поездов произошел вечером 19 мая на салатовый ветке метро
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ