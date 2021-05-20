Эрдоган анонсировал послание ко всему миру

20 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 20 июля, в ходе своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, он выступит с посланием ко всему миру.



«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира» заявил президент Турции в ходе встречи с турецкой молодежью в Анкаре.



В 1974 году после попытки Греции присоединить Кипр, Турция вторглась на территорию острова. В результате, остров оказался фактически разделен между греческой и турецкой общинами. Турция оккупировала порядка 37% территории Кипра, на этой территории в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую не признает никто, кроме Турции.



Переговоры о воссоединении острова начинались неоднократно, однако стороны так и не смогли прийти к единому мнению о принципах, на которых возможно было бы объединение.



В настоящее время греки-киприоты предлагают создать на острове двухзональное двухобщинное конфедеративное государство, в то время как турки-киприоты выступают за конфедерацию.