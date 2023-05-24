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В мире     28.05.2023 20:38

Эрдоган набирает более 53,41 %, после обработки голосов с более 75% урн – ЦИК

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Теги:  Турция  выборы  второй тур  подсчет  ЦИК 

28 мая — Mossovetinfo.ru — По предварительным данным, после подсчета около 75,42% голосов как внутри Турции, так и за рубежом, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган побеждает, набрав 53,41 %, - сообщает Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции. За Кемаль Кылычдароглу проголосовали 46,59%.

Об этом сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер и убедительно попросил общественность дождаться объявления предварительных результатов,

В то же время ряд мировых лидеров начали поздравлять Эрдогана и уже направили поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост президента Турции.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00.

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Теги: 
Турция  выборы  второй тур  подсчет  ЦИК 

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