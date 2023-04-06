Эрдоган призвал Израиль снизить напряженность в регионе во время Рамадана

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом выразил обеспокоенность рейдами израильской полиции на территорию мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, сообщает Синьхуа (Russian.News.Cn).



Р. Т. Эрдоган отметил, что Турция не может хранить молчание перед лицом "провокаций и угроз статус-кво и духовности мечети Аль-Акса", и Турция "готова внести свой вклад в то, чтобы добраться до корня проблемы и предпринять шаги по установлению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении администрации турецкого президента.



Ранее на этой неделе, , когда священный для мусульман месяц Рамадан совпадает с еврейской Пасхой, израильская полиция совершила налет на территорию мечети Аль-Акса, спровоцировав столкновения с палестинскими верующими и вызвав новую серию трансграничных ударов между Израилем и боевиками, отмечает Синьхуа.