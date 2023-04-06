Другие материалы
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В мире
09.04.2023, 14:32
Эрдоган призвал Израиль снизить напряженность в регионе во время Рамадана
9 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонного разговора со своим изр...
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В мире
08.04.2023, 09:37
Вооруженные силы Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня
8 апреля. Mossovetinfo.ru - Проводимые вооруженными силами Китая 8-10 апреля проведут учения вокруг Тайваня являются п...
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В мире
06.04.2023, 19:26
Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции
6 апреля, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел переговоры с президентом Франции Э...