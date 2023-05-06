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В мире     08.05.2023 10:43

ЕС нарушит доверие Китая, если введет санкции против его компаний - МИД КНР

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Теги:  КНР  МИД  Ван Вэньбинь  брифинг  Евросоюз  санкции 

8 мая – Mossovetinfo.ru – Евросоюз нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая, если введет санкции против китайских компаний за якобы помощь России, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщают РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал сообщение Financial Times, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине.

Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире, - сказал дипломат. Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, также заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай призывает европейскую сторону не идти по ошибочному пути, в противном случае, Китай обязательно будет твердо защищать свои законные права и интересы.

Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты Financial Times, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.

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Теги: 
КНР  МИД  Ван Вэньбинь  брифинг  Евросоюз  санкции 

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