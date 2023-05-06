Другие материалы
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В мире
08.05.2023, 10:43
ЕС нарушит доверие Китая, если введет санкции против его компаний - МИД КНР
8 мая – Mossovetinfo.ru – Евросоюз нарушит доверие и сотрудничество Европы и Китая, если введет санкции против китай...
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В мире
06.05.2023, 11:10
6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой
6 мая. Mossovetinfo.ru - 6 мая 2023 года британский монарх Карл III будет коронован вместе с королевой Камиллой на крупней...
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В мире
05.05.2023, 22:54
Глава ВОЗ объявил об отмене чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
5 мая – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоох...