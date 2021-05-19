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В мире     19.05.2021 13:58

ЕС разрешит въезд туристам, привитым одобренными в союзе вакцинами

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Теги:  Евросоюз  коронавирус  COVID-19  туристы  границы  вакцинация 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Страны Евросоюза приняли решение разрешить туристам из третьих стран въезд на территорию ЕС, если они полностью привиты одобренными в Евросоюзе вакцинами, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии.

Кроме того, представитель Еврокомиссии отметил, что страны-члены Евросоюза могут самостоятельно разрешать въезд на свою территорию гражданам третьих стран, привитыми вакцинами, указанными в списке Всемирной организации здравоохранения.

Однако, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации или появления новых штаммов коронавируса, страны ЕС должны иметь возможность экстренно приостановить въезд граждан из таких стран.

Помимо этого, в Еврокомиссии считают, что страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос создания специального механизма, который позволит туристам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выдаваемых странами, не входящими в ЕС.

Во вторник президент России Владимир Путин анонсировал поступление в гражданский оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. В тоже время, ни одна из российских вакцин пока не получила одобрения европейского регулятора.

В апреле в аэропорту Домодедово начали выдавать документы о прививке от коронавируса по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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Теги: 
Евросоюз  коронавирус  COVID-19  туристы  границы  вакцинация 

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