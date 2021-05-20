 
Актуальные темы:
В мире     20.05.2021 15:34

ЕС рекомендует разрешить въезд иностранцам, привившихся одобренными ЕМА или ВОЗ вакцинами

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  ЕС  коронавирус  COVID-19  вакцинация  въезд 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Совет ЕС утвердил обновленную рекомендацию членам Евросоюза о временном, ограничении необязательных поездок в ЕС из третьих стран, соответствующее коммюнике опубликовано в четверг, 17 мая, в Брюсселе.

В обновленной рекомендации смягчаются критерии снятия ограничений на въезд в ЕС для граждан третьих стран, а также вводятся исключения для вакцинированных граждан этих стран.

Рекомендуется снять ограничения на въезд в ЕС для граждан третьих стран, привитых вакцинами от коронавируса, одобренными европейским регулятором ЕМА. Либо вакцинами, включенными в список ВОЗ для экстренного применения. При этом, последнюю дозу вакцины эти граждане должны получить не менее, чем за 14 дней до въезда.

Кроме того, при снятии ограничений ЕС рекомендует использовать принцип взаимности. То есть если вакцинированным гражданам третьей страны открывают въезд в ЕС, эта страна, в свою очередь, должна открыть въезд для граждан Евросоюза.

Рекомендация также содержит механизм экстренного закрытия границ с какой-либо третьей страной в случае, если эпидемиологическая ситуация в ней резку ухудшится. Однако на граждан Евросоюза закрытие границ распространятся не будет.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрешит въезд на свою территорию туристам из третьих стран, если они привились от коронавируса вакциной, одобренной европейским регулятором.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  ЕС  коронавирус  COVID-19  вакцинация  въезд 

Возврат к списку

Лента новостей

15:34 В мире ЕС рекомендует разрешить въезд иностранцам, привившихся одобренными ЕМА или ВОЗ вакцинами

15:14 Город (Москва и область) Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

14:21 Город (Москва и область) Власти Москвы пояснили слова Раковой о финансовой ответственности для граждан, не следящих за здоровьем

14:06 Власть Вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок - Мишустин

13:43 Город (Москва и область) Гастроквартал «Депо Лесная» выиграл премию «Общественное признание».

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru