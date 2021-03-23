 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     23.03.2021 18:40

ЕС с декабря, прошлого года недополучил 110 миллионов доз вакцины от СOVID - 19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  вакцины  коронавирус  COVID-19 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Евросоюз с декабря 2020 году получил только 70 миллионов доз вакцин от коронавируса, из законтрактованных ранее 180 миллионов, сообщил на пресс-конференции замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

При этом, из полученных 70 миллионов доз вакцин, страны Евросоюза смогли использовать 52 миллиона.

«Это не цифры. Это жизни людей», - приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.

При этом, еврокомиссия не планирует вводить запрет на экспорт вакцин от коронавируса, однако намерена его контролировать.

Днем ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», так как в Евросоюзе зарегистрировали четыре других вакцины, которые позволят сформировать популяционный иммунитет.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не навязывает свою вакцину от коронавируса, однако выразил мнение, что подобные высказывания могут говорить о том, что некоторые еврочиновники не защищают интересы граждан Европы, а лоббируют интересы фармацевтических компаний.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  вакцины  коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

19:29 Город (Москва и область) В Подмосковье появятся автоматы по обмену пустой тары на фастфуд

18:40 В мире ЕС с декабря, прошлого года недополучил 110 миллионов доз вакцины от СOVID - 19

17:47 Город (Москва и область) Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

17:09 Город (Москва и область) В Войковском районе Москвы появится флагманский центр «Мои документы»

16:45 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении федеральной части партсписков на выборах

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru